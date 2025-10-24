Москвичам назвали срок возвращения температуры к норме

Погода в Москве вернется к климатической норме в последнюю неделю октября

Погода в Москве вскоре вернется к климатической норме. Когда ждать изменений, агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, температурный фон в столице придет к многолетней норме в последнюю неделю октября. В это время, по словам Тишковца, Московский регион будет находиться под влиянием ненастной циклонической деятельности. В конце октября распогодится, город начнет готовиться к предзимью.

Вплоть до ноября погода в Москве и Подмосковье будет пасмурной и дождливой. За эти дни в мегаполисе выпадет около 20 миллиметров осадков, а дожди будут разной интенсивности. Возобновятся туманы. В дневные часы столбики термометров могут достичь отметки в плюс 10 градусов. Ноябрь начнется дождями с мокрым снегом, но настоящая зима наступит в столице только во второй половине месяца. Именно тогда в Москве может сформироваться устойчивый снежный покров. Еще вероятнее это случится только в конце ноября — начале декабря.