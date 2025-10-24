Число пострадавших от взрыва в российской многоэтажке увеличилось

SHOT: В Красногорске три человека пострадали из-за взрыва в многоэтажке

Количество пострадавших от взрыва в квартире красногорской многоэтажки возросло. Предварительно сообщается о трех людях, получивших травмы, пишет Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, пожара они не видели, а дом не газифицирован. Копоти от горения, как пояснили свидетели происшествия, не наблюдается.

В настоящий момент на месте работают скорые и пожарные. Точные причины случившегося сейчас выясняются.

Ночью 24 октября сообщалось, что в результате ЧП в строении на бульваре Космонавтов частично рухнула стена. Из нескольких квартир выбило стекла. Вскоре появились кадры, на которых запечатлен момент взрыва в многоэтажном доме.