10:01, 24 октября 2025Экономика

Дом в российском регионе вспыхнул из-за кофемашины

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Жилой дом в Курской области вспыхнул из-за кофемашины. Внимание на ситуацию в российском регионе обратили в пресс-службе МЧС.

Речь идет о частном доме в поселке Иванино — пожар в нем начался, когда хозяев не было дома. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная кофемашина. В результате огонь охватил кухню и повредил пять квадратных метров помещения. Прибывшие на место спасатели потушили пожар.

Ранее сообщалось, что жительница Северной Осетии спалила свой дом после того, как зажгла в нем свечу и вышла в огород. Когда женщина вернулась, то увидела, что все помещения окутал дым. Попытка самостоятельно справиться с огнем привела к ожогам и отравлению угарным газом.

