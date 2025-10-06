Россиянка зажгла свечу и спалила жилье

Жительница Северной Осетии зажгла свечу и спалила свой дом

Жительница Северной Осетии зажгла свечу и спалила свое жилье. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в городе Моздок. Россиянка зажгла в одной из комнат свечу и вышла в огород. Когда женщина вернулась, то обнаружила, что все помещения окутал дым.

Хозяйка попыталась потушить вспыхнувший пожар сама, но у нее ничего не вышло. Женщина получила ожоги и отравилась продуктами горения. Соседи пострадавшей вызвали пожарных. Спасатели ликвидировали возгорание и не допустили, чтобы оно перекинулось на рядом стоящий дом. Владелицу сгоревшего дома госпитализировали, ей оказывают медицинскую помощь.

Ранее россиян предупредили, что пожар дома может возникнуть из-за перегрузки удлинителя. Поэтому оставлять устройства подключенными к сети без присмотра не стоит, подчеркнули специалисты. Наибольшую опасность представляют некачественные и сломанные приборы, поэтому в целях пожарной безопасности лучше отказаться от закупки электроустройств на рынках.