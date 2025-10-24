Домашняя собака нашла человеческую кость

В США собака нашла кости, предположительно принадлежащие сыну хозяйки

В штате Северная Каролина, США, домашняя собака нашла бедренную кость и привела полицию к останкам пропавшего человека. Об этом сообщает People.

Собака сделала жуткую находку 14 октября и ее хозяйка Патриция Аптон сразу сообщила об этом полицейским. Те решили обыскать лесистую местность, в которой питомец обнаружил человеческую кость, и нашли там еще несколько костей. Их отправили на судмедэкспертизу.

Полиция предположила, что найденные кости принадлежат 55-летнему Рику Уотсону — сыну Аптон. Он пропал в том же районе в июне.

По словам женщины, если это окажется правдой, она будет чувствовать себя ужасно. Она рассказала, что Уотсон был хорошим сыном и религиозным человеком.

