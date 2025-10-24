Дрон ВСУ насквозь пробил квартиру в многоэтажке под Москвой

Shot: Дрон ВСУ насквозь пробил квартиру многоэтажки в подмосковном Красногорске

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который врезался в многоэтажный дом в Красногорске Московской области, насквозь пробил одну из квартир. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, дрон врезался в многоэтажку на бульваре Космонавтов со стороны дороги. Он пробил стену и сдетонировал — взрывной волной была повреждена вторая стена дома на другой его стороне.

Жильцы дома также рассказали, что в подъезде оказался поврежден лифт. Людей пока не пускают в квартиры, на местах происшествия работают экстренные службы.

Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в Красногорске в ночь на пятницу, 24 октября. Основной удар БПЛА пришелся на 14-й этаж, пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Пожара после попадания беспилотника в жилой дом не последовало.