Появились подробности о попадании беспилотника в многоэтажку под Москвой

Пожара после попадания беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоэтажный дом в Красногорске Московской области не последовало. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«Пожара не последовало в результате ЧП», — сообщил собеседник агентства.

В свою очередь, собеседник РИА Новости уточнил, что после попадания дрона ВСУ в многоэтажку свыше 70 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Это произошло еще до прибытия пожарных подразделений, сообщил он.

Взрыв в жилом доме Красногорска Московской области произошел в пятницу, 24 октября. Как уточнил губернатор Андрей Воробьев, взрыв произошел из-за атаки дрона на жилой дом, пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

