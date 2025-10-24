Культура
23:12, 24 октября 2025Культура

Джонни Депп получил роль легендарного персонажа в Голливуде

Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой версии «Рождественской истории»
Андрей Шеньшаков

Фото: Francisco J. Olmo / Globallookpress.com

Джонни Депп впервые после скандального развода и суда с Эмбер Херд получил крупную роль в голливудском проекте. Об этом сообщает портал Deadline.

Издание сообщает, что студия Paramount запустила в производство фильм «Эбенезер: Рождественская песнь», в котором сыграет Джонни Депп. Известный режиссер хорроров Тай Уэст выступит в качестве режиссера. Интересно, что студия Warner Bros в этом году также объявила о создании своей версии «Рождественской песни» Диккенса — в ней главную роль сыграет Уиллем Дефо, а режиссером станет Роберт Эггерс.

С 2018 года Депп успел появиться в главной роли в нашумевшем фильме «Великий», но лишился участия в шестой части «Пиратов Карибского моря» и во франшизе «Фантастические твари». Позже создатели «пиратов» сообщили, что допускают возвращение актера к исполнению образа Джека Воробья.

Ранее стало известно, что экс-возлюбленная Джонни Деппа родом из России высказалась о личной жизни.

