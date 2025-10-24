Электронная сигарета взорвалась во рту у рыбака и погубила его

В Таиланде сигарета взорвалась во рту у 47-летнего мужчины и убила его

В Таиланде электронная сигарета погубила рыбака из провинции Нонгбуалампху. Об этом сообщает The Thaiger.

47-летнего мужчину обнаружили без признаков жизни на берегу канала 18 октября. Во рту, на лице, груди и левой руке тайца были множественный тяжелые травмы и ожоги, помочь ему было уже невозможно. Изначально полиция предположила, что в него стреляли. Однако судмедэксперты обнаружили в ранах множественные металлические осколки и пришли выводу, что во рту у мужчины взорвалась электронная сигарета. Более того, выяснилось, что острые кусочки металла пробили грудь тайца и попали ему в легкие и сердце. «Пулевых ранений не было, только осколки электронной сигареты. Сердце и легкие были просто уничтожены», — сказал представитель полиции.

Как пишет The Thaiger, это первый в Таиланде случай смерти из-за возгорания и взрыва аккумулятора электронной сигареты. Следователи предполагают, что в устройстве стояла некачественная или поддельная батарея, так как ранее подобные инциденты уже случались в других странах. «Эта трагедия должна послужить серьезным предупреждением. Аккумуляторы электронных сигарет маленькие, но смертельно опасные», — заявили в полиции.

В феврале сообщалось, что батарея мобильного телефона взорвалась в кармане жительницы Бразилии. Инцидент сняли камеры наблюдения торгового центра.