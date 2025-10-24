Экономика
13:39, 24 октября 2025

Euroclear стало сложнее зарабатывать на российских активах

Euroclear: Доходы от реинвестирования активов России упали на 25 %
Кирилл Луцюк

Фото: Ansgar Haase / dpa / Globallookpress.com

С января по сентябрь доходы бельгийского депозитария Euroclear от реинвестирования замороженных активов России снизились на четверть и достигли 3,9 миллиарда евро. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на отчет этой компании.

В депозитарии причиной такой динамики назвали общее снижение процентных ставок. В I полугодии 2025 года доходы оценивались в 2,7 миллиарда евро. Из этой суммы Euroclear перевел в июле Еврокомиссии 1,6 миллиарда в рамках регламента Европейского союза об экспроприации доходов от реинвестирования активов РФ.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что России нужно гарантировать немедленную компенсацию, если она вернет себе право на использование замороженных активов.

По его словам, в настоящее время нет четкого ответа на вопрос о законности конфискации замороженных активов России. Де Вевер сказал, что если спросить об этом юристов, то они выскажутся по-разному и непонятно.

