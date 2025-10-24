Евросоюз призвали напугать Китай своим инструментом

Bloomberg: Макрон пригрозил Китаю «Инструментом борьбы с принуждением»

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров Европейского союза изучить вопрос об использовании против Китая так называемого «Инструмента борьбы с принуждением» (Anti-Coercion Instrument, ACI). Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной этой инициативы стало недавнее решение Китая ужесточить контроль за экспортом редкоземельных металлов. Макрон увидел в таких шагах Пекина попытку экономического принуждения Европы к той политике, которая выгодна КНР. «Мы видим, какое влияние это на нас оказывает, и мы должны быть готовы отреагировать», — сказал президент Франции.

Как отметило агентство, экспортные ограничения со стороны Китая могут создать серьезную угрозу для промышленности и безопасности Европы. Дело в том, что ресурсы, о которых идет речь, имеют решающее значение почти для всех сегментов экономики ЕС. Они используются везде: от аккумуляторов для электромобилей до оборонного производства.

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что вопрос использования против Китая данного инструмента обсуждался, но решение о его применении пока не приняли. Это предстоит сделать Европейской комиссии.

Агентство напомнило, что ни разу до сих пор не использовавшийся ACI разработали в первую очередь как средство сдерживания и, при необходимости, реагирования на преднамеренные принудительные действия третьих стран, которые используют торговые рычаги в качестве средства давления на политический выбор Евросоюза или его членов.

Впрочем, как пишет Bloomberg, пока маловероятно, что ЕС прибегнет к столь крутым мерам. Такие шаги серьезно обострили бы напряженность в отношениях с Китаем. Между тем, по словам главы внешнеторгового представительства ЕС Мароша Шефчовича, Брюссель не хочет эскалации.

По другим сведениям, Европейскую комиссию все же уполномочат принять контрмеры против экспортной блокады со стороны Китая.