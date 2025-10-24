США создали американскую «Герань»

BI: Американский аналог беспилотника «Герань» пригодится для сдерживания Китая

Власти США намерены взять на вооружение аналогичные российским «Гераням» беспилотники для использования на Тихом океане. Об этом сообщает издание Business Insider (BI).

15 октября американская компания Auterion отчиталась, что совместно с Украиной создала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Artemis ALM‑20. Беспилотник типа барражирующий боеприпас напоминает по конструкции и характеристикам российскую «Герань». Машина имеет дальность поражения 1600 километров и может нести 40 килограммов груза. В Auterion заявили, что намерены заключить контракт с Пентагоном на поставку БПЛА.

По словам специалистов BI, подобные беспилотники могут стать заменой более дорогих дронов, находящимся на вооружении армии США. Американские власти намерены подготовить аналоги «Гераней» для потенциального ведения боя на Тихом океане и сдерживания вооруженных сил Китая.

В материале говорится, что подобные беспилотники с треугольным крылом были представлены в Пентагоне в июле. А в середине октября командование 25-й пехотной дивизией армии США, дислоцированной на Гавайях, заявило, что такие БПЛА критически важны для ведения боевых действий на Тихом океане.

В сентябре обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей заявил, что США необходимо создать десятки тысяч американских «Гераней».