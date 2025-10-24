Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:05, 24 октября 2025Наука и техника

США создали американскую «Герань»

BI: Американский аналог беспилотника «Герань» пригодится для сдерживания Китая
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Власти США намерены взять на вооружение аналогичные российским «Гераням» беспилотники для использования на Тихом океане. Об этом сообщает издание Business Insider (BI).

15 октября американская компания Auterion отчиталась, что совместно с Украиной создала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Artemis ALM‑20. Беспилотник типа барражирующий боеприпас напоминает по конструкции и характеристикам российскую «Герань». Машина имеет дальность поражения 1600 километров и может нести 40 килограммов груза. В Auterion заявили, что намерены заключить контракт с Пентагоном на поставку БПЛА.

По словам специалистов BI, подобные беспилотники могут стать заменой более дорогих дронов, находящимся на вооружении армии США. Американские власти намерены подготовить аналоги «Гераней» для потенциального ведения боя на Тихом океане и сдерживания вооруженных сил Китая.

В материале говорится, что подобные беспилотники с треугольным крылом были представлены в Пентагоне в июле. А в середине октября командование 25-й пехотной дивизией армии США, дислоцированной на Гавайях, заявило, что такие БПЛА критически важны для ведения боевых действий на Тихом океане.

В сентябре обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей заявил, что США необходимо создать десятки тысяч американских «Гераней».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон врезался в жилой дом в подмосковном Красногорске. Что известно о ЧП?

    Россиянин нажил миллионы на ремонте дороги с помощью мошеннической схемы

    Министр экономики Германии сделала заявление по прибытии в Киев

    Лукашенко поразмышлял над альтернативами ООН

    Российскую учительницу нашли с остановившимся сердцем в отеле в день рождения

    Собянин сообщил об отражении атаки трех летевших на Москву беспилотников

    В аэропортах Москвы вновь ввели ограничения на полеты

    Россиянка Андреева упустила шанс выступить на Итоговом турнире WTA

    Мужчина пережил остановку сердца и оказался в золотом колодце с тремя загадочными фигурами

    Брошенный в автобусе кот обрел нового хозяина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости