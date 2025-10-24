Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:59, 24 октября 2025Из жизни

Гризли ворвался в дом к женщине и испугался ее собаки

В Канаде гризли ворвался в дом к женщине и разгромил ее машину
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Nuskmata / Submitted

Жительница деревни Нуск'лст, Канада, рассказала о терроризирующем ее медведе гризли. Об этом сообщает CBC News.

По словам женщины по имени Нускмата, впервые гризли пришел к ней 10 октября. Тогда он ворвался в дом и сломал дверь, но быстро сбежал, испугавшись ее собаки.

Через два дня уже другой гризли открыл дверь машины Нускматы, забрался внутрь и разгромил ее. Женщина обнаружила это, когда медведь уже ушел. На дверях автомобиля остались царапины и отпечатки его лап. Пассажирские кресла были разорваны.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Как рассказывает Нускмата, похожие инциденты случаются и с ее соседями. Медведи стали регулярно заходить в дома людей и воровать у них еду. Женщина призвала местных жителей тщательно прятать продукты, которыми могут полакомиться хищники.

Ранее сообщалось, что в городе Монровия, штат Калифорния, США, черный медведь-рецидивист проник в жилой дом, напугал собачку и порылся в холодильнике. Домовладелица не стала ничего делать, и через 20 минут медведь ушел.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России раскрыли подробности «ошеломляющего ответа» на удары ВСУ вглубь страны. В этом плане может быть ядерный удар по Киеву

    Риск драматичного падения экспорта российской нефти оценили

    Раскрыта новая схема обмана семей погибших участников СВО

    Появились подробности скандала из-за буддийского мемориала в ДНР

    Карл III помолился с Папой Римским

    Захарова раскрыла попытку Запада сорвать саммит в Будапеште

    Психотерапевт назвала способ остановить навязчивую тещу

    Реконструкцию канала имени Москвы собрались начать в 2026 году

    В российском регионе в МЧС появился новый пушистный сотрудник по кличке Рыжий

    Пашинян представил идеологию «реальной Армении»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости