Хазанов высказался о смерти родственника в одиночестве

Хазанов заявил, что его ничего не связывало с умершим в одиночестве братом

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов прокомментировал сообщения о смерти брата — Юрия Лукачера. Его цитирует StarHit.

По данным СМИ, мужчины не стало два года назад, его последние дни прошли «в нищете и одиночестве». «Знаете что? Я этого человека видел один раз в жизни! Не верьте ничему из того, что сейчас пишут. Это все ложь. Абсолютная. Мы не общались, меня с этим человеком ничего не связывает. Никакой помощи он у меня никогда не просил. Ну, Царствие Небесное ему», — заявил Хазанов.

Ранее Геннадий Хазанов отреагировал на новости о том, что он продает свою недвижимость в России. Актер не стал опровергать появившуюся в СМИ информацию.