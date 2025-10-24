Инфекционист предупредил о парализующем детей за несколько часов вирусе

Инфекционист Неронов: Полиомиелит способен вызывать необратимый паралич за часы

Полиомиелит у ребенка может развиться внезапно и вызвать необратимые последствия, в том числе парализовать за несколько часов, предупредил врач-инфекционист Владимир Неронов. Об этой опасности он рассказал в беседе с изданием РИАМО.

По словам Неронова, симптомы большинства детских инфекций развиваются постепенно, однако полиомиелит отличается от них. Вызывающий его вирус способен поразить моторные нейроны спинного мозга, что может привести к быстрому развитию паралича, дыхательной недостаточности и даже летальному исходу.

Инфекционист подчеркнул, что эти тяжелые осложнения могут начаться внезапно. В то же время врач отметил, что такие осложнения, как паралич, встречаются редко. «У 0,1–1 процента [появляется] паралитическая форма, и у части из них паралич возникает буквально на фоне кажущегося благополучия: без выраженного продромального периода, без кашля или насморка. Это делает болезнь особенно коварной», — заключил врач.

