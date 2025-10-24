Из тела попавшего под удар дрона в Подмосковье ребенка извлекли около десяти осколков

Из тела ребенка, попавшего под удар дрона Вооруженных сил Украины в подмосковном Красногорске, извлекли около десяти осколков. Об этом сообщила директор детского Научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Наталья Шаповаленко, чьи слова приводит ТАСС.

По ее словам, жизненно важные органы не повреждены, суставы не задеты. На данный момент мальчик находится в стабильном состоянии, с ним в отделении сидит бабушка.

«Сегодня днем провели более расширенную первичную хирургическую обработку всех ран. Достали все бетонные осколки, которые, к сожалению, были в мягких тканях. (...) Несколько из них достаточно крупных, их надо было доставать обязательно», — сказала она.

О взрыве в жилом комплексе «Изумрудные холмы» в Красногорске Московской области стало известно ранее 24 октября. Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дрон атаковал жилой дом, пострадали пять человек, в том числе один ребенок.