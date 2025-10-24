Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:01, 24 октября 2025Россия

Из тела попавшего под удар дрона в Подмосковье ребенка извлекли около десяти осколков

Из тела попавшего под удар БПЛА в Красногорске мальчика извлекли осколки
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева / РИА Новости

Из тела ребенка, попавшего под удар дрона Вооруженных сил Украины в подмосковном Красногорске, извлекли около десяти осколков. Об этом сообщила директор детского Научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Наталья Шаповаленко, чьи слова приводит ТАСС.

По ее словам, жизненно важные органы не повреждены, суставы не задеты. На данный момент мальчик находится в стабильном состоянии, с ним в отделении сидит бабушка.

«Сегодня днем провели более расширенную первичную хирургическую обработку всех ран. Достали все бетонные осколки, которые, к сожалению, были в мягких тканях. (...) Несколько из них достаточно крупных, их надо было доставать обязательно», — сказала она.

О взрыве в жилом комплексе «Изумрудные холмы» в Красногорске Московской области стало известно ранее 24 октября. Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дрон атаковал жилой дом, пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России раскрыли подробности «ошеломляющего ответа» на удары ВСУ вглубь страны. В этом плане может быть ядерный удар по Киеву

    Россия впервые нанесла удар ФАБ-500 по ключевому порту Украины

    Риск драматичного падения экспорта российской нефти оценили

    Раскрыта новая схема обмана семей погибших участников СВО

    Появились подробности скандала из-за буддийского мемориала в ДНР

    Карл III помолился с Папой Римским

    Захарова раскрыла попытку Запада сорвать саммит в Будапеште

    Психотерапевт назвала способ остановить навязчивую тещу

    Реконструкцию канала имени Москвы собрались начать в 2026 году

    В российском регионе в МЧС появился новый пушистный сотрудник по кличке Рыжий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости