Дрон врезался в жилой дом в подмосковном Красногорске. Что известно о ЧП?

В многоэтажный дом в подмосковном Красногорске врезался беспилотник
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьева

Беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в подмосковном Красногорске. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Произошел мощный взрыв, в результате которого оказалась выбита часть стены.

В результате ЧП пострадали пять человек, четверым потребовалась госпитализация. Трое взрослых госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями в Красногорскую городскую больницу №1. Также в Центр имени Рошаля был доставлен ребенок, у него выявили вывих колена и травмы голени. Воробьев заверил, что пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка.

Выяснилось, что свыше 70 человек самостоятельно эвакуировались из здания. В настоящий момент на месте работают скорые и пожарные. Развернут оперативный штаб.

Глава Красногорска привел новые данные о попадании дрона ВСУ в многоэтажку под Москвой

Глава Красногорска Дмитрий Волков уточнил, что ЧП произошло по адресу Бульвар Космонавтов, д.1 в Изумрудных холмах. По его сведениям, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в здание на уровне 14 этажа.

В сети появилось видео с моментом взрыва. При этом на кадрах придет дрона не зафиксирован — вероятно, беспилотник врезался в дом с другой стороны и пробил его насквозь.

В июне обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летевшего на Москву, упали на жилой дом в Красногорске. Повреждения получила крыша дома. Также на балконе одной из квартир произошло возгорание. Жильцы эвакуировались на улицу. Тогда пострадала одна беременная женщина.

