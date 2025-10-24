«Калашников» покажет КС-К и ППК-20 на выставке

«Калашников» покажет карабин КС-К и ППК-20 на выставке в Ижевске

«Калашников» представит оружие и экипировку собственного производства на выставке «Долг. Честь. Отвага», посвященной действиям спецподразделений Вооруженных Сил России в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в концерне.

Посетителям покажут применяемые в зоне СВО специальный карабин 18,5 КС-К и пистолет-пулемет Калашникова ППК-20. Также посетители увидят комплект снаряжения «Стрелок», обмундирование ВКПО 3.0 и разведывательный микро-беспилотник «Каракурт».

Помимо изделий «Калашникова», на выставке в Ижевске можно будет увидеть другие экспонаты, связанные с боевыми операциями спецназа.

Ранее в октябре стало известно, что концерн «Калашников» поставил партию усовершенствованных ППК-20 заказчику. Пистолет-пулемет под патрон 9х19 миллиметров весит 2,7 килограмма с магазином без патронов. Основным боеприпасом для ППК-20 является бронебойный патрон 7Н21. Оружие получило планки Пикатинни для установки оптических прицелов и аксессуаров.