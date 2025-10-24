Ценности
Ким Кардашьян отметила 45-летие в прозрачных нарядах

Телезвезда Ким Кардашьян отметила 45-летие в откровенных нарядах
Карина Черных
Фото: SplashNews.com / Legion-Media

Американская телезвезда Ким Кардашьян отметила 45-летие в откровенных нарядах. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

Знаменитость устроила в честь своего дня рождения вечеринку в центре Лондона. На нее она пригласила модельера Джона Гольяно, манекенщицу Кейт Мосс, а также актрис Айлу Фишер, Сару Полсон и Наоми Уоттс.

За вечер Кардашьян сменила два образа. Так, в начале мероприятия предпринимательница предстала перед гостями в прозрачном корсете и шелковой ультракороткой юбке. В середине вечеринки она переоделась и продемонстрировала фигуру в капроновых колготках, поверх которых она надела черные трусы и прозрачное мини-платье. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено частично оголяющими грудь вязаными чашками и украшено черными сияющими стразами.

Ранее сообщалось, что дочь Ким Кардашьян Норт Уэст выложила фото с татуировками и пирсингом накануне 45-летия матери.

    Все новости