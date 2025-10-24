Китай отверг слова Зеленского о поддержке российской спецоперации

МИД КНР отверг слова Зеленского о поддержке Китаем СВО

Пекин отвергает слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы существующей поддержке российской специальной военной операции (СВО) Китаем. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, его цитирует ТАСС.

«Китай неустанно стремится к прекращению огня и окончанию боевых действий, выступая за примирение и продвижение диалога», — подчеркнул дипломат, комментируя заявление украинского лидера, что у Пекина «нет постоянного диалога» с Киевом, и что Китай якобы «оказывает России поддержку» в ходе конфликта.

Ранее Зеленский по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай не помогает Украине и не хочет поражения России.