12:07, 24 октября 2025

Китай отверг слова Зеленского о поддержке российской спецоперации

МИД КНР отверг слова Зеленского о поддержке Китаем СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Пекин отвергает слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы существующей поддержке российской специальной военной операции (СВО) Китаем. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, его цитирует ТАСС.

«Китай неустанно стремится к прекращению огня и окончанию боевых действий, выступая за примирение и продвижение диалога», — подчеркнул дипломат, комментируя заявление украинского лидера, что у Пекина «нет постоянного диалога» с Киевом, и что Китай якобы «оказывает России поддержку» в ходе конфликта.

Ранее Зеленский по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай не помогает Украине и не хочет поражения России.

