Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:07, 24 октября 2025Наука и техника

Комбинация препаратов увеличила эффективность терапии рака

Oncogene: Палбоциклиб и телагленастат замедляют развитие колоректального рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ученые из Барселонского университета обнаружили, что сочетание двух уже известных препаратов — палбоциклиба и телагленастата — может значительно повысить эффективность терапии колоректального рака. Исследование, опубликованное в журнале Oncogene, показало: препараты действуют синергично, подавляя метаболические механизмы, которые позволяют опухолевым клеткам вырабатывать устойчивость к лечению.

Палбоциклиб, применяемый при лечении рака груди, блокирует белки CDK4 и CDK6, ответственные за деление клеток. Однако часть опухолей выживает за счет перестройки обмена веществ — в частности, усиленного использования глутамина. Телагленастат, ингибитор фермента глутаминазы, предотвращает эту адаптацию, «лишая» клетки источника энергии и мешая их выживанию.

Эксперименты на клеточных культурах и животных моделях показали, что совместное применение двух препаратов замедляет рост опухоли и снижает риск рецидива. По словам профессора Марты Касканте, автора исследования, такой подход может стать основой для новых персонализированных схем терапии колоректального рака.

Ранее ученые выяснили, что регулярный прием ибупрофена может снижать риск рака эндометрия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Посмотрим через шесть месяцев». Трамп отреагировал на слова Путина о новых санкциях

    Электронная сигарета взорвалась во рту у рыбака и погубила его

    Подполье назвало места в Одессе для прохождения мобилизованными украинцами медкомиссии

    Залужный объявил о «глобальной войне»

    Вице-президент США ответил на шутку Псаки о его жене

    В Британии назвали неожиданный эффект санкций ЕС против России

    Девушка одной фразой отбилась на улице от эксгибициониста

    Скандал с подрывом «Северных потоков» вскрыл раскол в Европе

    Постпред США при НАТО заявил о поиске Трампом способов давления на Россию и Зеленского

    Комбинация препаратов увеличила эффективность терапии рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости