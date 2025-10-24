Мир
04:55, 24 октября 2025Мир

Конгресс США обвинили в предпочтении селфи с Зеленским переговорам с Россией

Луна: Конгресс США не помогал Трампу в переговорах с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jason Reed / Reuters

Конгрессмены не помогали президенту США Дональду Трампу в его переговорах с Россией и попытках завершить конфликт на Украине мирным путем, предпочитая делать селфи с украинским лидером Владимиром Зеленским. С таким обвинением выступила член палаты представителей США Анна Паулина Луна.

«Ни один член конгресса не выходил на связь, чтобы поддержать позицию президента в мирных переговорах с российским правительством. Все они отправляются делать селфи с Зеленским, ездят на Украину», — сказала она.

По ее словам, она испытала «абсолютное отвращение», когда встречалась с украинскими депутатами и слушала их планы по создании «частной армии наемников», вооруженных американским оружием. «Мы не должны это финансировать», — заключила политик.

Ранее Луна предрекла заключение сделки между Россией и США на триллион долларов после окончания конфликта на Украине.

