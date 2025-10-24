Лев выбрался на крышу движущегося трейлера посреди трассы и попал на видео

В ЮАР лев выбрался из автомобиля, проехал на крыше по трассе и попал на видео

В ЮАР лев выбрался на крышу движущегося трейлера во время перевозки и вызвал панику среди водителей. Об этом сообщает Daily Mail.

Хищник, которого владелец перевозил из охотничьего питомника новому владельцу в специальном прицепе-трейлере, сумел выбить смотровой люк и выбраться на крышу транспортного средства. Автомобиль с прицепом ехал по скоростной трассе со скоростью около 100 километров в час. При этом водитель первоначально не подозревал о побеге. Лишь сигналящие автомобилисты помогли ему понять, что с его прицепом что-то не так. Один из них заснял льва на крыше на видео.

На кадрах видно, как машина со львом притормаживает и сворачивает к обочине. После этого зверь спрыгивает на землю и уходит с дороги в сторону деревьев. Немного прогулявшись, хищник, которому перед транспортировкой ввели седативные препараты, устроился под деревом и уснул. По оценкам очевидцев, всего лев проехал на крыше около трех километров.

Ветеринар Антон Нел, прибывший на место происшествия, отметил необычайную ловкость льва. «Стены трейлера были гладкими и составляли около 2,5 метра в высоту, но лев сумел взобраться по ним и пролезть через очень маленький смотровой люк, несмотря на свои крупные габариты», — сказал он.

После инцидента животное удалось вернуть в трейлер и довезти до пункта назначения, Его новый хозяин Пэт Лутс утверждает, что со львом все хорошо, он не пострадал. Однако профильное ведомство начало проверку условий его содержания.

