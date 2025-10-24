Макгрегор раскрыл вдохновивший его на возвращение в спорт фактор

Боец Макгрегор заявил, что духовные практики помогли ему вернуться в спорт

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор рассказал о том, что помогло ему вернуться в профессиональный спорт. Его цитирует портал AgFight.

По словам Макгрегора, ему помогли духовные практики. «Я нахожусь здесь неслучайно. Есть высшая сила, которая определяет мой путь и путь каждого из нас. Живу по слову божьему. Я очень вдохновлен», — заявил он.

Ранее Макгрегор подтвердил участие в турнире UFC на территории Белого дома. Турнир должен пройти в июле 2026 года.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги и после этого не принимал участия в поединках.