00:25, 24 октября 2025Силовые структуры

Мигрант домогался ребенка в петербургском метро

В Петербурге задержали мигранта за домогательства к 14-летней девочке в метро
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Санкт-Петербурге стражи правопорядка задержали мигранта, подозреваемого в домогательствах к ребенку в метро. Информацией о случившемся поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Как уточнила она, инцидент произошел в городском метрополитене на перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская». Подозреваемым оказался 29-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Его доставили в отдел полиции. Предварительно известно, что молодой человек домогался девочки в толпе.

Через некоторое время мама 14-летней девочки обратилась к правоохранителям с заявлением о противоправных действиях. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 132 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске 25-летний мигрант домогался 12-летней школьницы в лифте. Девочке удалось сбежать, она рассказала обо всем случившемся родителям.

