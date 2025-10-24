Минюст обновил реестр иноагентов

Минюст внес журналистку Росебашвили в реестр иностранных агентов

Минюст внес в реестр иностранных агентов блогершу и журналистку Нино Росебашвили. Обновленные данные доступны на сайте ведомства.

По данным Минюста, Росебашвили распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей, а также выступала против проведения спецоперации на Украине.

Кроме того, она участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. В Минюсте подчеркнули, что журналистка проживает за пределами России.

Также ведомство внесло в перечень иностранных агентов журналистку Ирину Кузьмичеву, историка Дмитрия Чернышевского, востоковеда Руслана Сулейманова и проекты «Сердитая Чувашия» и «Усть-Кут».

Ранее Минюст внес в реестр иностранных агентов блогера Василия Садонина и медиапроект «Острый угол». Уточнялось, что Садонин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.