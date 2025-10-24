Силовые структуры
14:15, 24 октября 2025Силовые структуры

Российский подросток потерял смертельно ядовитых змей

В Подмосковье у подростка изъяли ядовитых змей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Paul Lloyd / Shutterstock / Fotodom

В Московской области у 15-летнего подростка изъяли необычных и опасных домашних питомцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковной прокуратуре.

По данным ведомства, школьник живет с бабушкой и дедушкой. В жилом доме он содержал крайне ядовитых среднеазиатскую кобру, песчаную эфу, кольчатую африканскую кобру и габонскую гадюку. Укус каждой из них представляет смертельную угрозу для человека.

Отмечается, что для содержания и разведения подобных змей требуется лицензия и специальное образование. У подростка таких документов не было. При этом на рептилий даже не были оформлены документы и ветеринарные паспорта. Питомцев изъяли и передали на ответственное хранение в специализированную организацию.

Ранее стало известно, что на востоке Москвы прокуратура контролирует установление обстоятельств содержания трехмесячного азиатского львенка.

