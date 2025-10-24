Мужчина поймал мать во время секса в машине и расправился с ее партнером

В штате Пенсильвания, США, 24-летнего Дилана Лэнга арестовали за расправу над сексуальным партнером матери. Об этом пишет People.

18 октября сестра Лэнга, его мать Анджела Лэнгхэм и ее 55-летний спутник Роберт Эдвард Хаген-младший вернулись домой посреди ночи пьяными. Сестра молодого мужчины зашла внутрь, в то время как Лэнгхэм и Хаген-младший остались в его пикапе на подъездной дорожке.

Как стало известно позднее, мужчина и женщина встречались всего несколько дней, но это сильно не нравилось Лэнгу. Он вышел из дома и поймал пару на том, что они занимались в машине сексом. Мужчина взял с собой пистолет и стал угрожать Хагену-младшему. Он заставил его перебраться на водительское сидение, пока Лэнгхем умоляла его отпустить их.

Хаген-младший пытался уехать, но Лэнг два раза выстрелил в него, и пикап откатился во двор. Стрелку пришлось открыть водительскую дверь, снять ногу мужчины с педали газа и нажать на тормоз рукой, чтобы автомобиль остановился.

После Лэнг позвонил в 911 и признался в содеянном. Прибывшие на место полицейские обнаружили Хагена-младшего за рулем автомобиля со спущенными до лодыжек штанами. Лэнг предстанет перед судом 27 октября.

