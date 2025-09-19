Из жизни
06:00, 19 сентября 2025Из жизни

Женщина застала проститутку с клиентом за сексом во дворе своего дома

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: fox2detroit.com

Жительница американского штата Мичиган выгнала проститутку и ее клиента, которые занялись сексом у нее во дворе. Об этом сообщает FOX 2 Detroit.

Малайя Миллс из Детройта рассказала, что утром во вторник, 16 сентября, собиралась отвезти семилетнего сына в школу, когда в ее двор неожиданно заехал внедорожник. Внутри находились мужчина и женщина, которые начали заниматься сексом, не обращая внимания, видит ли их кто-то.

По словам Миллс, свидетелями действий парочки стали дети, так как совсем рядом находится детский сад. Женщина включила камеру мобильного телефона и начала снимать происходящее. «Две недели назад у меня тут была вечеринка для сына — видите воздушные шары. Я подошла к этим, и они испугались, увидев меня, как я испугалась их. Потом они сразу уехали», — рассказала женщина. Она собирается передать отснятые кадры в полицию.

Американка добавила, что их район известен большим количеством проституток, которые оказывают секс-услуги прямо в машинах. «Власти пытались навести здесь порядок, но потом начальника полиции поймали на том же самом в автомобиле. Это было в паре кварталов отсюда два года назад», — посетовала Миллс.

Как поясняет FOX 2 Detroit, речь идет о бывшем начальнике полиции Детройта Брайане Фергюсоне, которого застали в машине с проституткой. Он назвал случившееся недоразумением.

Ранее сообщалось, что в американском штате Орегон бывшего офицера полиции Дэвида Маквея признали виновным в склонении женщины к сексу во время дежурства. Он подвез нетрезвую женщину до дома, а потом потребовал от нее оральный секс.

.
