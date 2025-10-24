Мужчина провел один вечер с тестем и навсегда ушел из дома

Пользователь Reddit с ником Chemical_Dot_6478 рассказал другим посетителям портала о своих планах развестись с женой после двух лет брака. 26-летний автор уточнил, что его отношения с девушкой зародились еще в школе, и все эти годы она ему лгала.

«Ее отца никогда не было рядом, но у нее была очень поддерживающая мама. Когда мы оканчивали школу, ее отец устроился на работу в другом штате, и она совсем перестала видеть его. А после школы мы поступили в разные колледжи, и, пока я был в отъезде, она восстановила связь со своим отцом. Она с нетерпением ждала возможности узнать о нем больше, ведь его не было рядом, когда она росла», — написал автор.

После колледжа пара начала жить вместе, а потом и сыграла свадьбу. Отца девушки на нее не пригласили из-за якобы имевшихся разногласий с матерью невесты. Тем не менее после двух лет крепкого брака девушка заявила мужу, что продолжить пытаться восстановить отношения с отцом, а потому тот приедет погостить к ним в дом на неопределенное время.

«Он приехал и мы повели его на ужин в местный итальянский ресторан. По прибытии моя жена внезапно отдалилась от меня, и я сразу почувствовал, что что-то не так. Когда она увидела отца, то тут же подбежала и прыгнула к нему на руки, обхватив его ногами в воздухе. После этого я весь вечер чувствовал себя третьим лишним. Она так и не представила меня ему, что я нашел странным. Когда я представился сам, он никак на это не отреагировал. Если я пытался присоединиться к разговору, меня как будто бы не было рядом. А моя жена, которая обычно не пьет, внезапно выпила несколько бокалов вина», — удивился Chemical_Dot_6478.

Он старался не реагировать остро, понимая, что его супруга не видела отца много лет. Тем не менее его не покидало ощущение, что он присутствует не на семейном ужине, а на свидании любви всей своей жизни с мужчиной постарше: они перешептывались, держались за руки, рассказывали друг другу смешные истории. Когда троица приехала домой после ужина, в поведении девушки и ее отца ничего не изменилось. Более того, они решили выпить еще больше вина.

«Ее отец теперь слегка кокетничал с ней и распускал руки, отчего меня тошнило. Я решил, что с меня хватит, и, ничего не говоря, собрал сумку, чтобы переночевать в отеле. Когда я проходил через гостиную к двери, жена в панике спросила, куда я иду и зачем. Вот тут-то все, что я копил в себе весь вечер, выплеснулось наружу. Я кричал ей, что мне неинтересно находиться рядом с ней или ее отцом, но спустя несколько минут этот мужчина выпалил: "Просто скажи ему!"»

После этого девушка раскрыла правду. Выяснилось, что этот человек — вовсе не ее отец, а любовник, с которым она познакомилась еще в годы учебы в колледже. Изменяя будущему мужу, она развила в себе страсть к ролевым играм и притворялась, что возрастной партнер — ее отец. При этом девушка рассчитывала, что в будущем сможет жить под одной крышей с обоими мужчинами. После короткой перепалки автор покинул дом. Уже месяц мужчина живет в отеле и занимается бракоразводным процессом.

