На Западе обеспокоились последствиями новых санкций против России

FT: США рискуют навредить самим себе санкциями против нефтяных компаний России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Санкции, которые Соединенные Штаты Америки ввели в отношении российских нефтяных компаний, могут обернуться против Вашингтона. Об этом предупредила британская газета Financial Times.

«Если цена [на нефть] значительно вырастет, то любые потери России от санкций будут компенсированы за счет повышения цены. А если цена вырастет слишком сильно, то выиграют россияне, а проиграют американские потребители и наши союзники», — заявил управляющий партнер инвестиционной компании TWG Global Амос Хохштейн.

Тем временем эксперт нефтяной отрасли Скотт Шеффилд напомнил, что Штаты решили не обострять ситуацию вокруг конфликта на Украине поставками ракет Tomahawk, выбрав «менее рискованный» вариант в виде новых рестрикций против РФ.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Уточняется, что рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем. Также блокируются все компании, прямо или косвенно принадлежащие «Лукойлу» на 50 и более процентов.

