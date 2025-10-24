Назван неочевидный предвестник инсульта

NOA: Воспаление десен повышает риск серьезных изменений в мозге

Ученые из Университета Южной Каролины обнаружили, что воспаление десен может быть связано с повреждением белого вещества мозга — структуры, обеспечивающей связь между его участками и координацию их работы. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology Open Access (NOA).

В проекте участвовали 1143 человека со средним возрастом 77 лет. После стоматологического осмотра у 800 участников выявили заболевания десен, а затем всем провели МРТ. У людей с воспалением десен в среднем зафиксировали больший объем участков поврежденного белого вещества (2,83 процента против 2,52 у здоровых). Даже после учета возраста, давления, диабета и курения риск серьезных изменений в мозге у таких пациентов оказался на 56 процентов выше.

Белое вещество играет ключевую роль в передаче нервных импульсов. Его повреждение может вызвать ухудшение памяти, внимания и координации, а также повышает вероятность инсульта.

По словам руководителя исследования профессора Сувика Сена, результаты показывают, что хроническое воспаление в полости рта может влиять на сосуды мозга. Ученый отметил, что своевременное лечение заболеваний десен и регулярная гигиена полости рта могут стать важной мерой профилактики инсульта и возрастных нарушений работы мозга.

Ранее ученые выяснили, что регулярное соблюдение средиземноморской диеты снижает риск воспаления десен.