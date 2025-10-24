Ценности
16:45, 24 октября 2025Ценности

Названа модная замена шарфам

Vogue назвал галстуки модной заменой шарфам осенью 2025 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Claudio Lavenia / Getty Images

Редакторы Vogue назвали модную замену шарфам осенью 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Отмечается, что альтернативой указанному предмету гардероба станет галстук — традиционно мужской аксессуар. В том числе возникновению тренда способствовал хештег в соцсетях #GirlBossAesthetic («эстетика девушки-босса»), под которым публиковали образы со строгими костюмами, идеально выглаженными рубашками, кожаными лоферами и галстуками различных фасонов и цветов.

Кроме того, галстуки включили в свои новые коллекции такие бренды, как Saint Laurent, Gucci, Miu Miu и Valentino. В свою очередь, журналисты посоветовали сочетать их со структурированными пиджаками и белыми рубашками, кожаными куртками и плащами, а также составлять с галстуками монохромные образы.

Ранее в октябре Vogue назвал трендом популярные в нулевых джинсы с чрезмерно заниженной талией.

.
