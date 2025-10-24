Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:31, 24 октября 2025Мир

Названа причина резкой смены позиции Трампа по России

Bloomberg: Трамп сменил позицию по России из-за влияния Рубио
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Очередная смена президентом США Дональдом Трампом позиции по России и конфликту на Украине связана с влиянием государственного секретаря Марко Рубио, который не хочет идти на компромиссы с Москвой. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Внезапная смена курса также стала следствием оценки госсекретаря Марко Рубио — давнего ястреба в отношении России (...) Источники, пожелавшие остаться анонимными и обсуждавшие внутренние переговоры, сообщили, что Рубио отменил запланированную личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — отмечается в материале агентства.

Дополнительно уточняется, что Рубио наращивает свой аппаратный вес в Белом доме, тесня позиции специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

Ранее специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка предположила, что за отменой встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште стоит госсекретарь США Рубио.

По ее словам, американский лидер очередной раз нанес удар своей репутации, выдав соглашения в Газе за окончательное урегулирование. В связи с этим, госсекретарь опасается, что Трамп сделает эту же ошибку по Украине, выдав договоренности с Россией за окончательную сделку.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России раскрыли подробности «ошеломляющего ответа» на удары ВСУ вглубь страны. В этом плане может быть ядерный удар по Киеву

    Россия впервые нанесла удар ФАБ-500 по ключевому порту Украины

    Риск драматичного падения экспорта российской нефти оценили

    Раскрыта новая схема обмана семей погибших участников СВО

    Появились подробности скандала из-за буддийского мемориала в ДНР

    Карл III помолился с Папой Римским

    Захарова раскрыла попытку Запада сорвать саммит в Будапеште

    Психотерапевт назвала способ остановить навязчивую тещу

    Реконструкцию канала имени Москвы собрались начать в 2026 году

    В российском регионе в МЧС появился новый пушистный сотрудник по кличке Рыжий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости