Названы продукты для повышения мужской фертильности

Из-за плохого питания может снизиться количество и качество сперматозоидов, рассказала врач-репродуктолог Гюнай Салаева. В беседе с aif.ru она назвала самые важные для повышения мужской фертильности продукты.

Специалист объяснила, что образование сперматозоидов — это сложный процесс, для качественного выполнения которого необходимы многие условия. Она уточнила, что на количество сперматозоидов влияют соотношение гормонов, температура тела, а также поступление таких питательных веществ как цинк, селен, фолиевая кислота, витамин D, L-карнитин и антиоксиданты.

Хорошими источниками цинка она назвала устрицы, а также тыквенные семечки, в которые помимо цинка содержат много магния, полезных жиров и антиоксидантов. Селен, по словам врача, можно найти в бразильских орехах и яйцах. Последние полезны для мужского здоровья еще и из-за содержания в них витаминов D и B12.

Кроме того, Салаева посоветовала мужчинам чаще есть жирную рыбу. Она указала, что в ней содержатся омега-3 жирные кислоты, необходимые для формирования мембран сперматозоидов, а также витамин D, который регулирует уровень тестостерона.

Репродуктолог рекомендовала включить в рацион темно-зеленую листовую зелень, помидоры, авокадо и морковь. По ее словам, в этих продуктах содержится богатый комплекс витаминов и антиоксидантов, которые положительно влияют на качество спермы. Для защиты сперматозоидов от повреждений врач посоветовала есть темный шоколад и куркуму.

Ранее врач общей практики Елена Павлова перечислила убивающие мужскую потенцию продукты. По ее словам ради репродуктивного здоровья полезно отказаться от фастфуда и сократить потребление соли.