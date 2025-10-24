Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:33, 24 октября 2025Забота о себе

Названы продукты для повышения мужской фертильности

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: JamesStefiuk / Shutterstock / Fotodom

Из-за плохого питания может снизиться количество и качество сперматозоидов, рассказала врач-репродуктолог Гюнай Салаева. В беседе с aif.ru она назвала самые важные для повышения мужской фертильности продукты.

Специалист объяснила, что образование сперматозоидов — это сложный процесс, для качественного выполнения которого необходимы многие условия. Она уточнила, что на количество сперматозоидов влияют соотношение гормонов, температура тела, а также поступление таких питательных веществ как цинк, селен, фолиевая кислота, витамин D, L-карнитин и антиоксиданты.

Хорошими источниками цинка она назвала устрицы, а также тыквенные семечки, в которые помимо цинка содержат много магния, полезных жиров и антиоксидантов. Селен, по словам врача, можно найти в бразильских орехах и яйцах. Последние полезны для мужского здоровья еще и из-за содержания в них витаминов D и B12.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Кроме того, Салаева посоветовала мужчинам чаще есть жирную рыбу. Она указала, что в ней содержатся омега-3 жирные кислоты, необходимые для формирования мембран сперматозоидов, а также витамин D, который регулирует уровень тестостерона.

Репродуктолог рекомендовала включить в рацион темно-зеленую листовую зелень, помидоры, авокадо и морковь. По ее словам, в этих продуктах содержится богатый комплекс витаминов и антиоксидантов, которые положительно влияют на качество спермы. Для защиты сперматозоидов от повреждений врач посоветовала есть темный шоколад и куркуму.

Ранее врач общей практики Елена Павлова перечислила убивающие мужскую потенцию продукты. По ее словам ради репродуктивного здоровья полезно отказаться от фастфуда и сократить потребление соли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции заявили о готовности ввести войска на Украину

    Зеленский показал Стармеру украинский дрон-перехватчик Octopus

    В жилом доме произошел взрыв

    В Раде сделали признание о мобилизации украинцев

    Москвичей призвали «переобуться»

    Путин назначил главу нового управления своей администрации

    Фон дер Ляйен потребовала усилить давление на Россию

    Стармер заявил о подготовке отправки контингента на Украину

    Мужчинам рассказали о неочевидных плюсах мастурбации

    Россия вошла в мировой топ по объему букмекерского рынка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости