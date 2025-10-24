Мир
Названы три возможных гарантии безопасности для Украины

Bloomberg: Мирное соглашение с Украиной должно включать три гарантии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине должно включать три гарантии Киеву. Об этом заявил отставной адмирал ВМС США, бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

«Имеет смысл рассматривать три сферы военных действий: море, воздух и суша. Начнем со стратегически важного побережья Черного моря. Украина должна получить гарантии того, что российский Черноморский флот не будет пытаться блокировать ее торговлю, особенно экспорт сельскохозяйственной продукции и калийных удобрений», — написал он.

Эксперт заявил, что в воздухе важнейшим оборонительным элементом было бы установление бесполетной зоны над оставшейся территорией Украины, поддерживаемой истребителями НАТО и украинскими ВВС. Он отметил, что наступательный воздушный компонент будет включать в себя крылатые ракеты большой дальности, такие как ракеты Tomahawk.

По его словам, гарантии безопасности на суше потребуют большей политической проработки, чем другие аспекты. Он предположил, что Москва будет категорически против боевой миссии НАТО на Украине, но присутствие не менее 10 000 военнослужащих из государств-членов НАТО, действующих под своими национальными флагами, — коалиции добровольного согласия — может быть необходимым.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен обратиться к лидерам стран «коалиции желающих» для обсуждения вопроса о передаче Украине дальнобойного оружия. Кроме того, политик планирует обсудить возможное изъятие замороженных российских активов.

