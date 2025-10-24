Забота о себе
19:31, 24 октября 2025Забота о себе

Названы усиливающие похмелье факторы

Психолог Ротман: Употребление алкоголя для снятия стресса усиливает похмелье
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: EugeneEdge / Shutterstock / Fotodom

Похмелье тяжелее у тех, кто пьет алкоголь для снятия стресса. Такими выводами поделились психологи из Технологического университета в Мельбурне (Австралия), Ребекка Ротман и доктор Блэр Эйткен, пишет Daily Mail.

Эксперты уточнили, что похмелье переносится тяжелее, если сопровождается тревогой и страхом. По их словам, подобные эмоции нередко возникают на следующий день после застолья. Более выражены они у тех, кто пьет алкоголь для снятия стресса и эмоциональной разгрузки.

Также усиливающим похмелье фактором психологи назвали раскаяние после вечеринки. Это происходит, когда человек в состоянии алкогольного опьянения совершает поступки, которые не соответствуют его характеру и убеждениям. «Люди, у которых возникают трудности с распознаванием и управлением своими эмоциями, сталкиваются с более серьезными последствиями при употреблении алкоголя», — заявила Ротман.

Эксперт добавила, что тяжелое похмелье и сильная тревожность в большинстве случаев не останавливают от употребления алкоголя. По ее мнению, это связано с тем, что люди ощущают облегчение в момент опьянения, а возникающий после этого дискомфорт считают незначительным неудобством.

Ранее врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев развеял главные мифы про алкоголь. По его словам, алкоголь высокого качества опасен даже в малых дозах, а слабоалкогольные напитки могут быть вреднее крепких.

