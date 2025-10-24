Мир
21:41, 24 октября 2025Мир

Нидерланды призвали ЕС ввести новые санкции против России

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Евросоюзу (ЕС) нужно следом за США ввести аналогичные санкции в отношении российских нефтяных компаний «Лукойл», «Роснефть» и их дочерних организаций. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схоф, передает ТАСС.

Политик пообещал внести вклад в ужесточение борьбы с «теневым флотом» в Северном море.

Ранее послы стран Евросоюза договорились о прекращении импорта российских нефти и газа к 2028 году.

До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценила новые антироссийские санкции США. По ее словам, новые ограничения со стороны США, а также одобрение Евросоюзом 19-го пакета санкций являются «четким сигналом с обеих сторон Атлантики» о намерении оказывать давление на Россию.

