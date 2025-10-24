Платежный сервис ограничил переводы россиян

Сервис денежных переводов Profee ограничил переводы россиян

Сервис денежных переводов Profee после ужесточения санкций Евросоюза (ЕС) ограничил переводы россиян. Об этом сообщает Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!».

Как отмечают авторы, Profee оставался одним из немногих сервисов, с помощью которого можно было быстро перевести деньги с европейской банковской карты на российскую. Однако в связи с вступлением в силу 19-го пакета санкций пользователей уведомили, что переводы в Россию сейчас недоступны для всех. Также запрет коснулся россиян с ВНЖ стран ЕС.

Днем ранее представители сервиса предупреждали, что 19-й пакет санкций может повлиять на работу, и призывали совершить переводы, пока такая возможность есть.

«Это решение было принято в соответствии с требованиями внешнего регулирования и находится вне нашего контроля», — пояснили в компании.

Брюссель ввел санкции против России 23 октября. В первую очередь рестрикции затронули российский энергетический экспорт, также ЕС запретил трансакции с рядом российских банков и ввел санкции против платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей. Наконец, санкции распространили на десятки новых видов товаров, включая товары двойного назначения. При этом в список попали в том числе мхи, лишайники, рододендроны и игрушки с моторчиком.

