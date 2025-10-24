Россия
Операторы связи в России получат право блокировать лишние сим-карты

РИА: Операторы связи в России с ноября смогут блокировать лишние сим-карты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Операторы связи с ноября 2025 года получат право блокировать лишние сим-карты, если по результатам проверки выяснится, что на одно лицо оформлено более 20 номеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующие нормы содержатся в законодательных поправках, которые были приняты в 2024 году. Операторы связи обязаны проверить данные об абонентах, заключивших договоры об оказании услуг мобильной связи до 1 апреля текущего года, и информацию о количестве у них номеров. Согласно уже действующим нормам, физическому лицу может быть предоставлено в совокупности не более 20 номеров.

Если эти обязанности не исполнены до указанного срока, операторы будут не вправе оказывать в отношении этих абонентских номеров услуги связи, отмечает агентство со ссылкой на соответствующие документы.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал о вступлении с 1 сентября в силу закона, предусматривающего штрафы за передачу сим-карт третьим лицам.

