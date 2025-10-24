Путешествия
Операция по спасению застрявших в горах Непала россиян начнется в ближайшее время

Посольство России: К спасению россиян с горы Непала приступят в ближайшее время
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Purnima Shrestha / Reuters

Операция по спасению застрявших в горах Непала россиян начнется в ближайшее время. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Катманду.

«В настоящее время проведение эвакуации затруднено неблагоприятными погодными условиями, однако имеются основания полагать, что операция может начаться в ближайшее время», — заявил пресс-секретарь российского дипломатического представительства Александр Ивашев. Он добавил, что альпинисты и их родственники не обращались в посольство с просьбой о содействии, однако ведомство находится в контакте со спасательными службами Непала.

Ранее сообщалось, что группа российских альпинистов добралась до вершины горы Манаслу в Непале 22 октября, но не смогла спуститься из-за начавшегося снегопада и сильного ветра.

