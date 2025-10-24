Экономика
13:50, 24 октября 2025Экономика

Оперштаб сообщил об отсутствии мазутных пятен у Анапы

Оперштаб сообщил об отсутствии мазутных пятен в акватории Черного моря у Анапы
Мария Черкасова

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об отсутствии мазутных пятен в акватории Черного моря вблизи Анапы 24 октября. Об этом говорится в Telegram-канале штаба.

Небольшие выбросы нефтепродуктов зафиксированы в районе станицы Благовещенской в районе пансионата «Малахит» и гостиницы «Жара», а также на Бугазской косе. Их ликвидируют. В основном были найдены небольшие фрагменты мазута вперемешку с водорослями. На косе между селами Витязево и Благовещенской есть отдельные вкрапления свежих капель мазута.

Круглосуточно ведутся работы по восстановлению защитного вала. Готово уже 15 километров из запланированных 18.

В сентябре сообщалось, что водолазы завершили сбор осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района. Также говорилось о завершении очистки морского дна — всего собрали 22 тысячи мешков общим весом 2 тысячи тонн.

В конце 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в сумме девять тысяч тонн мазута. В результате нефтепродукты попали в Черное море и были выброшены на пляжи Краснодарского края и Крыма. С владельцев танкеров взыскали компенсацию ущерба на 49,46 миллиарда и 35,48 миллиарда рублей.

