Опубликованы кадры с места попадания дрона ВСУ в многоэтажку под Москвой

Опубликованы кадры с места попадания беспилотника ВСУ в многоэтажку Красногорска

В сети появились кадры с места попадания беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоэтажный дом ЖК «Изумрудные холмы» в подмосковном Красногорске. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах, снятых из окна дома, куда попал дрон, видно, что на место происшествия уже прибыли пожарные, а часть жителей дома эвакуировалась. Под окнами здания разбросаны обломки фасадов дома и стекла, часть из них упала на припаркованные автомобили.

Ранее в сети появились кадры момента взрыва в многоэтажке. На них часть стены выбивает взрывной волной, после чего обломки фасада падают во дворе ЖК.

Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Красногорске в ночь на пятницу, 24 октября. Основной удар БПЛА пришелся на 14-й этаж, пострадали пять человек.