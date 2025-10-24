Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:44, 24 октября 2025Россия

Опубликованы кадры с места попадания дрона ВСУ в многоэтажку под Москвой

Опубликованы кадры с места попадания беспилотника ВСУ в многоэтажку Красногорска
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры с места попадания беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоэтажный дом ЖК «Изумрудные холмы» в подмосковном Красногорске. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах, снятых из окна дома, куда попал дрон, видно, что на место происшествия уже прибыли пожарные, а часть жителей дома эвакуировалась. Под окнами здания разбросаны обломки фасадов дома и стекла, часть из них упала на припаркованные автомобили.

Ранее в сети появились кадры момента взрыва в многоэтажке. На них часть стены выбивает взрывной волной, после чего обломки фасада падают во дворе ЖК.

Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Красногорске в ночь на пятницу, 24 октября. Основной удар БПЛА пришелся на 14-й этаж, пострадали пять человек.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон врезался в жилой дом в подмосковном Красногорске. Что известно о ЧП?

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фигуру в обтягивающем топе

    Опубликованы кадры с места попадания дрона ВСУ в многоэтажку под Москвой

    Раскрыто участие главаря ОПС из 90-х в обмане бойцов СВО в российском аэропорту

    Стало известно о выборе Трампа из трех вариантов санкций против России

    400-килограммовый мужчина рассказал о своем рационе

    Россиянка описала привычки китайцев словами «неужели люди так живут?»

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Привычный напиток оказался скрытым источником микропластика

    Операторы связи в России получат право блокировать лишние сим-карты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости