Озвучены способы получения дополнительных выплат пенсионерам

Финогенова назвала три выплаты пенсионерам, которые можно получить до конца года

Российские пенсионеры имеют право на получение дополнительных мер поддержки. Об этом агентству «Прайм» сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Для федеральных льготников положены ежемесячные денежные выплаты, а также набор социальных услуг, в который включены покупка лекарств по рецепту, оплата транспорта при проезде к месту лечения, оплата санаторно-курортного лечения. Чтобы такой набор оплачивался, нужно подать заявление в соответствующей форме, уточнила эксперт.

При этом пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта недвижимости, причем одного вида (квартиру, дом, гараж, комнату т.д.). Кроме того, у пожилых россиян есть возможность получить налоговый вычет по имущественному налогу, однако есть ряд ограничений. Получить налоговые льготы можно, подав заявление в ФНС до 1 ноября.

Как пояснила Финогенова, пенсионеры в возрасте старше 70 лет обладают возможностью получения субсидии на покрытие расходов по взносу на капремонт. «Если пенсионеру уже исполнилось 70 лет, то размер компенсации составляет 50 процентов от взноса, если 80 лет, то 100 процентов», — отметила специалист.

На региональном уровне пенсионеры с низкими доходами имеют право на то, чтобы получить субсидию на компенсацию расходов по оплате ЖКУ. Сделать это можно в случае, если расходы по коммуналке, как и доля доходов, выше установленной региональной нормы, то размер превышения возвращается в виде субсидии.

Есть еще и адресная социальная поддержка. К примеру, дополнительные денежные выплаты, обеспечение необходимыми продуктами и вещами, помощь соцработника — все это также доступно на уровне субъектов.

Ранее россиянам назвали условия для приостановки выплаты пенсии. По словам юриста Александра Хаминского, это возможно в случае, если гражданин не получал пенсию на протяжении шести месяцев подряд по различным причинам.