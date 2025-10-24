Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:36, 24 октября 2025Экономика

Озвучены способы получения дополнительных выплат пенсионерам

Финогенова назвала три выплаты пенсионерам, которые можно получить до конца года
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетЛьготы для пенсионеров:

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Российские пенсионеры имеют право на получение дополнительных мер поддержки. Об этом агентству «Прайм» сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Для федеральных льготников положены ежемесячные денежные выплаты, а также набор социальных услуг, в который включены покупка лекарств по рецепту, оплата транспорта при проезде к месту лечения, оплата санаторно-курортного лечения. Чтобы такой набор оплачивался, нужно подать заявление в соответствующей форме, уточнила эксперт.

При этом пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта недвижимости, причем одного вида (квартиру, дом, гараж, комнату т.д.). Кроме того, у пожилых россиян есть возможность получить налоговый вычет по имущественному налогу, однако есть ряд ограничений. Получить налоговые льготы можно, подав заявление в ФНС до 1 ноября.

Как пояснила Финогенова, пенсионеры в возрасте старше 70 лет обладают возможностью получения субсидии на покрытие расходов по взносу на капремонт. «Если пенсионеру уже исполнилось 70 лет, то размер компенсации составляет 50 процентов от взноса, если 80 лет, то 100 процентов», — отметила специалист.

На региональном уровне пенсионеры с низкими доходами имеют право на то, чтобы получить субсидию на компенсацию расходов по оплате ЖКУ. Сделать это можно в случае, если расходы по коммуналке, как и доля доходов, выше установленной региональной нормы, то размер превышения возвращается в виде субсидии.

Есть еще и адресная социальная поддержка. К примеру, дополнительные денежные выплаты, обеспечение необходимыми продуктами и вещами, помощь соцработника — все это также доступно на уровне субъектов.

Ранее россиянам назвали условия для приостановки выплаты пенсии. По словам юриста Александра Хаминского, это возможно в случае, если гражданин не получал пенсию на протяжении шести месяцев подряд по различным причинам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сколько денег США потратили на Зеленского?» Захарова на фоне шатдауна заинтересовалась выданной Киеву суммой в пересчете на еду

    В США самолет потерпел крушение

    В сгоревшей «Буханке» на парковке в Москве нашли два тела

    Момент взрыва в квартире многоэтажки в Красногорске попал на видео

    Домашняя собака нашла человеческую кость

    Мужчина провел один вечер с тестем и навсегда ушел из дома

    В США предложили Польше напасть на Россию

    Число отравившихся детей в российском регионе достигло почти ста

    В многоэтажном доме в подмосковном городе произошел взрыв

    Россиянка побывала в Европе и описала свои впечатления словами «у нас не будет так же»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости