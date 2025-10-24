Россия
11:30, 24 октября 2025Россия

Украина нанесла массированный удар по объектам энергетики российского региона

Губернатор Курской области Хинштейн: Украина ударила по подстанции в Рыльске
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по объектам энергетики Курской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, атаке подверглась подстанция в городе Рыльск — по объектам на ее территории было нанесено четыре удара. Хинштейн уточнил, что из-за атаки без света остались восточный микрорайон населенного пункта и находящийся неподалеку поселок Октябрьский.

«В ближайшее время аварийные бригады восстановят все, что разрушено противником», — заявил глава Курской области.

Ранее сообщалось о взрыве в жилом комплексе «Изумрудные холмы» в Красногорске Московской области. Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дрон атаковал жилой дом, пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

