Власти раскрыли последствия массированной атаки ВСУ на российский регион

Губернатор Белгородской области Гладков: Три человека ранены при атаке ВСУ

В Белгородской области три человека ранены при массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию о последствиях удара раскрыл в Telegram глава российского субъекта Вячеслав Гладков.

Как рассказал губернатор, при атаке множество объектов в регионе получили различные повреждения. Так, в селе Ясные зори было атаковано административное здание, в поселке Майское разрушения зафиксированы в здании социального объекта, а на хуторе Давыдкин поврежден газопровод, из-за чего часть населения осталась без газа.

Кроме того, ВСУ атаковали несколько жилых зданий и множество легковых автомобилей. «Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — подытожил представитель власти.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли массированный удар по объектам энергетики Курской области. Из-за атаки без света остались восточный микрорайон города Рыльск и находящийся неподалеку поселок Октябрьский.