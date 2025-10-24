Пострадавшим после прилета БПЛА в Красногорске выплатят компенсацию

Пострадавшим после прилета БПЛА в Красногорске выплатят до ₽500 тыс.

Пострадавшие при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Красногорске получат от 100 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья, передает ТАСС.

Уточняется, что величина компенсации для пострадавших будет зависеть от тяжести их состояния. После оценки ущерба они смогут получить допвыплаты, размер которых составит до двух миллионов рублей, в зависимости от тяжести повреждений.

Подчеркивается, что администрация поможет с ремонтом и предоставит временное жилье. Губернатор выразил надежду на то, что жители смогут вернуться домой как можно скорее.

Ранее стало известно о взрыве в квартире многоэтажного дома в подмосковном Красногорске. В результате ЧП в строении на бульваре Космонавтов обрушилась часть стены. Также выбиты стекла в нескольких квартирах.