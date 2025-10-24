Повышение цены на такси побудило россиянку достать нож

В Подмосковье девушка воткнула нож в таксиста из-за повышения цены на проезд

Пассажирка такси воткнула нож в спину водителю из-за повышения цены на проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы 24\7».

По данным Telegram-канала, все произошло в Подмосковье. Девушка попросила таксиста заехать по дороге в магазин, но повышенный тариф из-за этого платить отказалась. Она достала нож и воткнула его в спину водителю.

Пострадавший мужчина сам доехал до больницы. Нож извлекли.

