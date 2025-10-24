Силовые структуры
Повышение цены на такси побудило россиянку достать нож

В Подмосковье девушка воткнула нож в таксиста из-за повышения цены на проезд
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пассажирка такси воткнула нож в спину водителю из-за повышения цены на проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы 24\7».

По данным Telegram-канала, все произошло в Подмосковье. Девушка попросила таксиста заехать по дороге в магазин, но повышенный тариф из-за этого платить отказалась. Она достала нож и воткнула его в спину водителю.

Пострадавший мужчина сам доехал до больницы. Нож извлекли.

Ранее в Новосибирской области суд приговорил к 23 годам лишения свободы таксиста, жестоко расправившегося с 29-летней женщиной и ее 5-летней дочерью.

