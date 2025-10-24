Появились подробности о пострадавшем ребенке при атаке дрона ВСУ под Москвой

Shot: В Красногорске пострадавший при атаке ВСУ ребенок был окровавлен

В подмосковном Красногорске пострадавший при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) ребенок был окровавлен и весь в осколках, когда его выносили из поврежденной квартиры. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

Очевидцы поделились, что мать бежала за ним на окровавленных ногах.

Как утверждает Shot, беспилотник врезался в многоэтажный дом на бульваре Космонавтов в Красногорске со стороны трассы. Пробив стену, дрон взорвался, и в результате этого была вынесена стена дома со стороны двора. Расположенная на 14-м этаже квартира оказалась насквозь пробита.

Жильцы атакованной многоэтажки рассказали, что в доме также разворотило лифт. Людей сейчас не пускают в квартиры, сотрудники экстренных служб и силовики начали проводить работу.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что украинский дрон врезался в жилой дом в Красногорске.

По его информации, пострадали пять человек, четверым из них понадобилась госпитализация.