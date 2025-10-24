Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 24 октября 2025Россия

Появились подробности о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Красногорску

Одного пострадавшего при ударе ВСУ по Красногорску поместили в реанимацию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва / РИА Новости

Один из пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в Красногорске находится в реанимации. Об этом сообщается в Telegram-канале «Красногорская больница».

«Один пациент находится в отделении реанимации, трое — в удовлетворительном состоянии в профильных отделениях», — рассказал главный врач Красногорской больницы Бутай Бутаев.

У пострадавших выявили черепно-мозговые травмы, ушибы мягких тканей, ссадины, раны нижних конечностей и сотрясения головного мозга.

О взрыве в жилом комплексе «Изумрудные холмы» в Красногорске Московской области стало известно ранее 24 октября. Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дрон атаковал жилой дом, пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый премьер Японии заявила о желании подписать мирный договор с Москвой. Что она говорила о России в своем первом выступлении?

    Угнавший авто подросток устроил гонку в стиле GTA на российских улицах

    Уходящий в армию Macan выставил на продажу свой BMW

    Экс-премьер Украины предрек превращение страны в военное поселение

    Крупнейший индийский импортер нефти из России ускорил закупки на других рынках

    Белоусову показали платформу-робота для доставки дронов

    Появились подробности об ответных ударах российских войск по украинским объектам

    Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта в Харьковской области

    В России предложили способ побороть мошенничество с квартирами пенсионеров

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости