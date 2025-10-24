Появились подробности о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Красногорску

Один из пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в Красногорске находится в реанимации. Об этом сообщается в Telegram-канале «Красногорская больница».
«Один пациент находится в отделении реанимации, трое — в удовлетворительном состоянии в профильных отделениях», — рассказал главный врач Красногорской больницы Бутай Бутаев.
У пострадавших выявили черепно-мозговые травмы, ушибы мягких тканей, ссадины, раны нижних конечностей и сотрясения головного мозга.
О взрыве в жилом комплексе «Изумрудные холмы» в Красногорске Московской области стало известно ранее 24 октября. Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дрон атаковал жилой дом, пострадали пять человек, в том числе один ребенок.